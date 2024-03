Autostrada Messina-Palermo: per un mese parzializzazione della carreggiata da Messina Sud a Buonfornello in entrambe le direzioni

Autostrade Siciliane comunica che dalle ore 7 del 3 aprile e fino alle ore 24 del 3 giugno, nella tratta compresa tra la barriera di Messina Sud e quella di Buonfornello dell’Autostrada A/20 Messina-Palermo, avverrà la parzializzazione della carreggiata con la chiusura alternata della corsia di emergenza, marcia o sorpasso, in entrambe le direzioni, per consentire la prosecuzione dei lavori previsti nell'accordo quadro per il ripristino delle barriere incidentate e la verifica di quelle esistenti.