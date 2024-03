“Tutti i sogni ancora in volo” di Massimo Ranieri entusiasmano Messina

Passano gli anni ma i successi e l'affetto del pubblico non cambiano. Lo ha confermato lo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” con cui Massimo Ranieri ha ottenuto l'ennesimo sold out della tournee questa al Teatro Vittorio Emanuele. La spiegazione è semplice e sta nell'immenso talento dell'artista napoletano che riesce a comunicare emozioni da cantante, da ballerino, da attore e nei dialoghi mai banali con il pubblico. Perfezionista sulla sena, vero animale da palcoscenico Ranieri esibisce i suoi 73 anni anche se - dice divertito - me ne sento 20 in meno.

Il sogno dunque è il filo conduttore del concerto. Partendo da una frase della sua hit perdere l'amore ricorda i sogni di bambino quando viveva in una casa sgarrupata e si facevano sacrifici per tirare avanti, ma anche i sogni irrealizzabili che alla sua età continua a coltivare e a sperare di raggiungerli. Il sogno di cantare ancora a lungo, di battere Sinner 6-0, 6-0 perché dice sono i sogni a muovere la nostra anima verso ciò che può farci star bene.