Ponte sullo Stretto, tra l'8 e il 13 aprile la Conferenza dei servizi. Al tavolo le ragioni dei territori

Il ministero dei Trasporti convocherà la Conferenza dei servizi nella settimana tra l’8 e il 13 aprile. Dal Mit stanno per partire le convocazioni, rivolte a tutti gli Enti territoriali, compresi ovviamente il Comune, la Città metropolitana di Messina e l’Autorità di sistema portuale dello Stretto. I rappresentanti delle città e di tutta l’Area dello Stretto potranno far valere, nella sede istituzionale, le ragioni dei propri territori, così come più volte richiesto dal sindaco Federico Basile.

i tratterebbe, ovviamente, dei lavori preliminari e propedeutici all’avvio dei veri e propri cantieri del Ponte e delle opere collegate.

Sono altri due, come è ormai noto, i passaggi altrettanto importanti. Il primo è quello riguardante le procedure complessive Via-Vas, cioè la Valutazione d’impatto ambientale e la Valutazione ambientale strategica. Entro il 13 aprile scadrà il termine per la presentazione delle osservazioni al progetto definitivo, così come è stato aggiornato dal General contractor. Subito dopo verrà avviata la fase delle controdeduzioni e la Commissione Via dovrà, poi, decidere secondo tempi contingentati, visto che l’incarico agli attuali componenti scadrà a fine maggio e il Governo ha fatto sapere già di non voler concedere proroghe. Si prevede un surplus di impegno per la Commissione. Per quanto riguarda il capitolo ambientale, le associazioni ecologiste, con il Wwf in testa, hanno deciso di dare battaglia, presentando non solo le osservazioni al progetto ma anche atti che dovrebbero confluire negli esposti presentati alla Procura della Repubblica.