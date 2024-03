Treno investe pecore, circolazione ferroviaria interrotta tra Brolo e Capo d'Orlando: disagi e ritardi sulla Messina-Palermo

Circolazione ferroviaria interrotta per alcune ore nel pomeriggio di oggi sulla linea Messina-Palermo, tra le stazioni di Brolo e Capo d’Orlando, a causa dell’investimento da parte di un treno di otto caprini che vagavano sui binari. L’incidente, fortunatamente senza conseguenze per le persone a bordo del convoglio, è avvenuto intorno alle 14:30 in località Ponte Naso.

Sul posto il personale di Rete Ferroviaria Italiana e, appositamente allertati, gli specialisti del dipartimento veterinario dell’Asp di Sant’Agata Militello, che hanno proceduto alle verifiche sanitarie di rito.

I capi di bestiame, allontanatisi dal gregge fino a trovarsi sui binari, sono risultati regolarmente registrati ed identificati, appartenenti a due allevatori di Naso. Ultimato l’intervento è stata disposta la rimozione delle carcasse degli animali ed è quindi stata ripristinata la normale circolazione ferroviaria, con treni intercity e regionali che hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 35 minuti, secondo quanto riferito da Trenitalia.