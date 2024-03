Castell’Umberto, incendio distrugge un'azienda agricola e provoca danni incalcolabili

Un incendio di vaste proporzioni, di cui ancora non si conoscono le origini, ha avvolto e ridotto ad ammasso di lamiere una delle più produttive aziende agricole dei Nebrodi che spesso accoglieva turisti ai quali, fino a pochi giorni fa, serviva assaggi delle produzioni agricole locali.

Si tratta dell'azienda agricola “Pintagro - Giovanto”, di contrada Contura, in territorio di Castell'Umberto, di cui è proprietaria Maria Catavello, 61 anni, che, da 15, con l'aiuto delle sue figlie, ha condotto l'attività in cui ha creduto e investito risorse fino a quando l’improvviso incendio ha distrutto ogni suo progetto.

Il giorno del rogo sembrava una giornata come tante altre. Maria Catavello, così come avveniva da anni, alle 10 del mattino si è recata in azienda dove vi è rimasta fino a quando, alle 12.15, si è recata nella vicina Capo d’Orlando per effettuare una consegna di prodotti agricoli ordinati da un cliente.

Poco dopo le 14 l'imprenditrice agricola ha però ricevuto una telefonata da un suo conoscente che la avvertiva di aver visto nei pressi dell'azienda una colonna di fumo nero. Temendo il pericolo si è quindi diretta verso il suo fondo agricolo di contrada Contura, dove è giunta intorno alle 15, trovandosi di fronte ad un vasto incendio, al punto che non si è nemmeno potuta avvicinare al fabbricato rurale. Intanto la figlia della donna aveva già chiamato i Vigili del fuoco che sono intervenuti poco dopo.