Messina celebrerà i riti della Settimana Santa: tanti appuntamenti fino a domenica

A partire da domani, mercoledì 27, sino a domenica 31 marzo, giorno di Pasqua, Messina celebrerà i riti della Settimana Santa con un programma di iniziative, promosse e patrocinate dal Comune di Messina, in collaborazione con le storiche Confraternite del Santissimo Crocifisso e della Chiesa della Madonna della Mercede in San Valentino. Gli appuntamenti sono organizzati d'intesa con l'Amministrazione del sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche culturali Enzo Caruso e alla Protezione civile Massimiliano Minutoli.

"Esprimo a nome dell'Amministrazione – ha spiegato il sindaco Basile – un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo all'organizzazione del programma per la Settimana Santa 2024. Nel segno della fede e della tradizione si riunisce la nostra cittadinanza e la processione delle Barette diventa anche momento di interesse storico, turistico e attrattivo per i visitatori presenti in città e per quelli provenienti dai Comuni limitrofi, come accade in occasione della Vara".