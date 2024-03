Calcinacci si staccano da un edificio a Sant'Agata Militello: intervengono i pompieri

E’ dovuto intervenire un’autoscala dei Vigili del Fuoco per verificare le condizioni di sicurezza sul tetto di uno stabile a Sant’Agata Militello da cui nella notte si sono staccati vari calcinacci. E’ successo nella centralissima via Carraffello che costeggia il castello “Gallego” collegando il centro storico alla marina santagatese. Il crollo avvenuto nella notte, a causa del forte vento i scirocco, non ha provocato fortunatamente feriti. La Polizia municipale ha transennato la zona. Sul posto i Vigili del Fuoco del locale distaccamento.