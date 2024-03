Ponte sullo Stretto, niente studi sul vento? L’esatto contrario

Hanno rispettato la consegna del silenzio, durante gli intensi mesi di studio della Relazione di aggiornamento del progetto definitivo. E anche adesso mantengono il profilo più “basso” possibile, sia per il loro ruolo tecnico sia per non dover rispondere continuamente alle affermazioni di politici che hanno tirato in ballo, e lo stanno facendo ancora, il Comitato scientifico e le sue 68 “raccomandazioni”. Ma i componenti del Comitato, così come nei giorni scorsi, spezzando il lungo silenzio, ha dichiarato il presidente Alberto Prestininzi, non vogliono che il loro lavoro sia strumentalizzato. Il sì al progetto definitivo, così come aggiornato dai progettisti del Consorzio Eurolink, è fuor di discussione, è stato dato all’unanimità e conferma, secondo i nove componenti, scelti tra i massimi esperti dei vari campi interessati da una straordinaria infrastruttura quale il Ponte sullo Stretto di Messina, che il collegamento stabile tra Sicilia e Calabria è assolutamente realizzabile, è sicuro e destinato a resistere a venti e terremoti.

Tra i componenti del Comitato, vi è l’ing. Claudio Borri, che è venuto anche a Messina nella primavera del 2023 e che fece già parte della Commissione tecnico-scientifica negli anni tra il 2004 e il 2011, prima che il progetto fosse bloccato dall’allora premier Mario Monti. Borri, ordinario di Scienza delle Costruzioni al Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università di Firenze, è stato direttore del Centro interuniversitario di Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento. Molti lo considerato il massimo esperto al mondo sui temi legati dell’azione del vento sulle strutture di opere come il Ponte sullo Stretto. Nell’agosto 2023 è stato eletto presidente della “Iawe- International association for wind engineering”, l’associazione che riunisce tutti i più importanti esperti di Ingegneria del vento.

Ebbene, Borri ha più volte dichiarato, anche alla Gazzetta, e più recentemente in un’intervista rilasciata alla rivista “Heidelberg Materials”, che il progetto del Ponte è stato sviscerato in tutti gli aspetti possibili. Quello del vento, ancor più che il rischio sismico, è stato ed è il problema principale affrontato da studiosi ed esperti, soprattutto in relazione agli effetti del “climate change”.