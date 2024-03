Indagine “Isola verde” sul presunto sacco edilizio a Salina, la Procura chiede sei condanne e quattro assoluzioni

Si è conclusa con le richieste di condanna per sei persone e di assoluzione per altre quattro l’istruttoria dibattimentale per gli imputati, tra i quali figurano 4 ex sindaci dei Comuni di Salina, tutti coinvolti nella maxi-inchiesta effettuata dai carabinieri della Compagnia di Milazzo denominata “Isola verde”, sul presunto sacco edilizio che si sarebbe consumato fino al 2016 sul territorio di due comuni dell’isola di Salina, Santa Marina e Malfa. Inchiesta che si è rivelata un flop, perché all’iniziale informativa dei carabinieri non è seguita alcuna attività investigativa di riscontro dei fatti contestati. La sentenza attesa per i 10 imputati è prevista per il prossimo 27 maggio. L’inchiesta che all’epoca fu coordinata dalla pm Federica Paiola, in origine riguardava ben 83 indagati, quasi tutti prosciolti al termine dell’udienza preliminare. E anche l’elenco si è ulteriormente assottigliato nella prima udienza del processo, in quanto i giudici del Tribunale di Barcellona, presidente Antonino Orifici, hanno dichiarato preliminarmente l’ulteriore prescrizione di altri reati. Nel giudizio sono infine rimasti soltanto coloro che hanno rinunciato in parte alla prescrizione e gli imputati con posizioni più pesanti.