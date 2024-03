Spadafora, avanzano i lavori per le fognature e i torrenti

Non emerge ancora nulla sotto il profilo elettorale, ma l'amministrazione comunale va avanti nei suoi obiettivi. Proseguono i lavori di ripristino e di miglioramento della condotta fognaria del depuratore e dell'impianto di sollevamento. Si tratta di opere fondamentali per il territorio. Nel 2021, il Comune aveva annunciato l'assegnazione di due importanti finanziamenti. Il primo relativo ai lavori di ripristino della condotta fognaria, del depuratore e dell’impianto di sollevamento, per un importo di 200mila euro, e il secondo riguardante invece i lavori di rimozione detriti, risagomatura alvei e ripristino degli argini dei torrenti Acquavena, Boncoddo, Cocuzzaro, Riolo, Tonnarazza, per un importo di 198.500 euro.

Entrambi i progetti sono stati finanziati dalla Protezione civile. Adesso la sindaca Tania Venuto fa sapere che vanno avanti tali interventi, di grande valenza per il territorio e per la collettività. Le infrastrutture ripristinate consentono senza dubbio benefici all'abitato e all'ambiente, rafforzando tutto il sistema fognario. Ad oggi il cantiere è aperto e la ditta sta collocando le condotte con l'uso di specifici mezzi meccanici. Continua così l'attività amministrativa dell'Esecutivo Venuto in sinergia con gli uffici.