Messina, se lo straordinario è... ordinario: il nuovo scontro sindacati-Atm

Dopo l’accusa di metodo «autocratico» nella gestione delle procedure disciplinari, adesso quella di utilizzare un «atteggiamento dispotico» a proposito di straordinari e non solo. Continua la “guerra” tutta interna all’Atm tra una parte del fronte sindacale (Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Orsa) e i vertici aziendali. Secondo i sindacati, sembra che Atm Spa, «in evidente carenza di personale rispetto al servizio avventatamente programmato, abbia in uso di avvisare i lavoratori che non si rendono disponibili oltre il turno ordinario, di imminenti “iniziative” nei loro confronti. Voci da piazzale narrano addirittura di denunce per “interruzione di pubblico servizio”… ma sono solo voci che il sindacato non terrà in considerazione fin quando alle narrazioni non seguiranno denunce ufficiali. Sta di fatto che Atm si è persa in un “cul de sac” nella bramosia di dimostrare massima efficienza alla città e dispone servizi, anche superflui, senza avere a disposizione il personale necessario.