Messina, disabile costretto a casa da 4 mesi: guasto l'ascensore del palazzo IACP al Rione Taormina

E' accorato l'appello del figlio di un uomo disabile al 100% che arriva alla nostra redazione per sollevare un problema serio che dura ormai da quattro mesi . "È da novembre che mio padre è a casa e non può uscire a causa della rottura dell'ascensore, dice il figlio Cesare Geraci, lui abita al terzo piano ed è disabile al 100% . Ha già dovuto rimandare molte visite, poiché dove lui abita, nelle palazzine nuove del rione Taormina di proprietà dello Iacp, non ha la possibilità di muoversi dal terzo piano. Abbiamo più volte chiamato l'istituto case popolari ma ci viene detto sempre che il pezzo di ricambio per la riparazione dell'ascensore deve arrivare. E da qualche giorno - prosegue il figlio Cesare - non ci risponde più nessuno". Infine aggiunge: "Abbiamo già corrisposto una quota per le spese ma ancora è tutto fermo, non sappiamo più che fare ed ecco il perché di questa richiesta di aiuto".