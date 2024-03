Messina, c'era una volta... solo villa Mazzini. E adesso Fiera, villa Dante, Parco Aldo Moro... Dall'Annunziata a Mili: così il verde batte il grigio in città FOTO

Si allontanano i tempi in cui per poter far quattro passi in sicurezza nel verde con la famiglia l’unica opportunità praticabile era villa Mazzini. Adesso il ventaglio di opportunità si sta allargando rendendo lo sviluppo della città meno dipendente dal cemento e più incline alla realizzazione, o alla rigenerazione, di spazi comuni green. Villa Dante è l’esempio più fulgido di una riconversione in grado di trasformare un luogo divenuto per molti anche pericoloso, in un luogo del relax e in un polo sportivo, con campi di tennis, bocce, calcetto, padel, basket, skateboard e una pista corsa campestre. Ma non è l’unico. In città è un proliferare di spazi che vogliono diventare centri di aggregazione, quelli che sono mancati o che non sono stati vissuti dalle ultime generazioni. E allora come non attendere con grande fiducia l’apertura del parco Aldo Moro dove i lavori di ForestaMe hanno trasformato in pochi mesi una selva in uno spazio concettualmente accogliente, con percorsi, forme e verde che sembrano un giardino zen . Appuntamento alla prima metà di aprile per il battesimo.

La Fiera, opera, questa, dell’Autorità di Sistema portuale, sarà il primo vero giardino sul mare della città. E unito alla mai apprezzata passeggiata a mare, sarà il waterfront mozzafiato da “vendere” nel pacchetto del brand Messina a turisti e croceristi. Anche in Fiera tantissimo verde, percorsi in cui perdersi e quella vista riconquistata dello Stretto e della Falce.

Ma non c’è solo il centro città. Anzi, i lavori in periferia o nei villaggi valgono ancora di più perché non hanno alternative. Il nuovo parco giochi a villaggio Matteotti, all’Annunziata, sarà inaugurato lunedì prossimo. Uno spazio finalmente a misura di bambino, in un’area povera di questi “confort”.

Il gemello nascerà dalla parte opposta della città. A Santa Margherita a pochi metri da Briga. A volte bastano poche decine di migliaia di euro per strappare un “finalmente” a quella famiglie che non avevano che più di un cortile per far divertire i propri figli. E nel futuro? La missione deve essere villa Quasimodo e villa Sabin. Perché gli spazi di socialità green e accoglienza non sono mai troppi.