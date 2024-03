Schlein a Messina: "Il Ponte sullo Stretto è dannoso, è solo uno stipendificio". Salvini da Reggio Calabria ribatte: "Opera vincente sotto tutti i punti di vista" VIDEO

"Uno stipendificio, questo Ponte non serve a nulla". E' stato questo l'esordio della segretaria del Partito democratico , Elly Schlein a Messina per dire no al Ponte sullo Stretto. "Questo progetto, portato avanti dal ministro Salvini, è sbagliato e dannoso. Lo abbiamo visto anche in Parlamento quando è emerso che la relazione di un comitato scientifico ha chiarito che non sono state fatte le prove del vento e sugli eventi sismici. Ci chiediamo perché tutta questa fretta, che sembra una fretta elettorale. In Sicilia e anche in Calabria serve un grande investimento per migliorare la mobilità adesso, non tra 20 anni. Il governo invece di pensara al Ponte pensi a sanità e Università. Oggi siamo qui per ribadire che siamo contrari. Siete tantissimi, ed è bello essere insieme oggi. Siamo qui, innanzitutto a dire una cosa chiara e la dico con una punta di emozione e con una punta di orgoglio: il Partito Democratico è compattamente, da Nord a Sud, al vostro fianco per fermare questo progetto sbagliato del Ponte che sta portando avanti Matteo Salvini. Noi continuiamo a pensare che in questa terra, in Sicilia, come in Calabria, serva innanzitutto un grande investimento per migliorare la mobilità, adesso. Non tra 15 o 20 anni con un progetto dannoso e anacronistico come questo".

"Corriamo per vincere le Elezione europee"

"Noi stiamo correndo per vincere le Elezioni europee, naturalmente. Dopo di che, il governo è già molto diviso su tanti aspetti. Vorrei ricordare che è complessivamente un governo molto in ritardo sull'attuazione degli investimenti previsti per le infrastrutture. Lo stesso Ministero è in ritardo rispetto ad altre progettualità. Mi sembra che si occupino di più di fare campagna elettorale che non di portare risultati concreti ai cittadini. Naturalmente - aggiunge -, speriamo che le Europee siano un momento in cui si vede finalmente che c'è un’alternativa a questa maggioranza. Noi lavoriamo e siamo impegnati per questo".

"Il Governo Meloni sta fermando l'economia del Paese"

"Vogliamo dare una risposta chiara a chi come il ministro Salvini, oggi, si permette di dire che loro lavorano per costruire e noi lavoriamo per fermare - ha proseguito la Schlein - E’ questo governo di Giorgia Meloni e dei suoi ministri che sta fermando l'economia del Paese, che sta tardando sugli investimenti del Pnrr, lasciando nell’incertezza le imprese e i comuni, tagliando risorse senza garantire con quali altre risorse le rimettono. Come hanno fatto qui, con il Ponte, che alla fine si è scoperto che tirava via risorse alla Regione siciliana e alla Calabria che erano previste per altri investimenti e infrastrutture che avrebbero dato risposte più in fretta. Non abbiamo sentito la voce dei presidenti delle regioni Sicilia e Calabria che antepongono l’interesse di parte a quello generale delle collettività che rappresentano. Lo dobbiamo dire con chiarezza, prima viene l’interesse della propria comunità".