S. Agata di Militello, ruba 400 euro in un supermercato: scatta l'arresto

Negli Uffici del Commissariato il presunto reo è stato altresì riconosciuto come l’autore di un furto con strappo avvenuto nella serata del 19 marzo. Anche in ragione di tali fatti, dopo gli adempimenti di rito, il giovane tunisino - su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti - è stato tradotto al carcere di Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa, in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari e che, in ossequio al principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.