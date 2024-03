Messina, ripristinato il Postamat al Villaggio "Santo" che era stato vandalizzato e fuori uso ormai da diversi mesi

E' stato ripristinato il Postamat posto all'esterno dell'ufficio postale di Villaggio Santo, a monte del viale Gazzi, periferia sud della città, che era fuori uso da quando qualcuno l'ha vandalizzato rendendolo quindi inutilizzabile. L'atto vandalico, stando a quanto denunciano alcuni abitanti della zona, risaliva a circa otto mesi fa. Una comodità, soprattutto per molti pensionati, venuta meno da quel momento. Vane le richieste formulate al direttore della filiale. Sempre stando a quanto riferiscono alcuni abitanti, il direttore aveva fatto presente l'accaduto e il conseguente disservizio alla direzione generale ma, finora, senza alcun esito. Ora però il Postamat è stato rimesso in funzione, per la gioia dei numerosi residenti.