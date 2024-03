Ai domiciliari un 34enne beccato a spacciare nel centro di Lipari

Con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, un 34enne è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Lipari. È successo in una via del centro, quando una pattuglia di militari della locale Stazione, impiegata in un servizio di controllo del territorio, ha sorpreso un individuo nel momento in cui, in maniera guardinga, stava consegnando un involucro ad un una persona. Così i Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato il presunto pusher, poi identificato in un 34enne del luogo, recuperando l’involucro che aveva appena ceduto, al cui interno erano contenuti quasi 5 grammi di hashish.

Ritenendo che l’uomo potesse detenere ulteriore droga in casa, i militari dell’Arma hanno perquisito anche la sua abitazione dove sono stati sequestrati ulteriori 77 grammi circa di hashish, già suddivisi in dosi e abilmente occultati tra i vestiti nell’armadio della camera da letto. Durante la perquisizione, i militari hanno altresì trovato e sequestrato un bilancino di precisione, unitamente vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga.