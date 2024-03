Messina, ancora odori nauseabondi dal depuratore di Mili: i senatori della Lega si rivolgono al ministro Frattin

“Dal 1994, è in funzione l’ecomostro ‘Depuratore di Mili’ nel Villaggio di Mili Moleti, in provincia di Messina. Sono numerose le segnalazioni per gli odori nauseabondi e per i grandi quantitativi di liquami e liquidi che si riversano nel mare circostante. Inoltre, nella zona risultano aumentati i casi di malattie respiratorie, allergie e forme tumorali. Nei pressi - vicino al Palasport, frequentato da tantissime persone e, principalmente, da bambini e ragazzi - è stato anche progettato un impianto per la raccolta e contestuale lavorazione della frazione umida: è da irresponsabili ‘aggravare’ ulteriormente la zona. È necessario intervenire in modo concreto con azioni finalizzate alla verifica dell’adeguatezza degli impianti e nel rispetto di tutte le prescrizioni e autorizzazioni previste dalle normative vigenti regionali, nazionali ed europee, per scongiurare rischi per l’ambiente e per la popolazione”.Così in una nota i senatori della Lega in commissione Ambiente, Nino Germanà (segretario), Tilde Minasi (capogruppo) e Manfredi Potenti, che hanno presentato interrogazione scritta al ministro Pichetto Fratin.