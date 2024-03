Messina, adesso le dimissioni di Croce sono ufficiali. Arrivata la firma digitale

Si è conclusa la querelle riguardante le dimissioni di Maurizio Croce. Al terzo tentativo l'ex candidato a sindaco e commissario per l'emergenza idrogeologica ha formalizzato le dimissioni da consigliere comunale secondo la normativa. I primi due tentativi erano andati a vuoto, visto che in un primo caso erano state formalizzate non per pec e nel secondo mancava la firma digitale. Come peraltro stamattina aveva confermato la segretaria generale Rossana Carrubba. Ora sono arrivate le dimissioni corrette.

L'ex candidato a sindaco e soggetto attuatore contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l’accusa di corruzione e finanziamento illecito ai partiti. L’inchiesta era nata sotto la gestione dell’allora procuratore capo Maurizio de Lucia, ed è stata gestita per un periodo dalla procuratrice vicaria Rosa Raffa e definita poi dall’attuale procuratore capo di Messina Antonio D’Amato. Culminando giovedì 14 marzo nei provvedimenti restrittivi.