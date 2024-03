Messina, abbonamenti mensili e tariffe agevolate: la nuova offerta di Atm per i parcheggi in città

Presentata oggi dal presidente Giuseppe Campagna la nuova proposta Atm che riguarda gli abbonamenti. Oltre a quelli già esistenti - annuale, semestrale e trimestrale - per chi parcheggia sulle strisce blu da ora in poi sarà possibile inoltre sottoscrivere anche abbonamenti mensili, che consentono agevolazioni in termini di tariffe, ma con un costo totale più accessibile per gli automobilisti.

"Un'intera giornata in Ztl costerà così 3.8 euro, un'ulteriore riduzione per venire incontro a chi ha esigenze di arrivare in centro con la propria vettura. Anche se l'indicazione rimane sempre quella di fermare l'auto nelle zone dei parcheggi satellite, dove già è organizzata l'offerta", ha sottolineato Campagna. "Lunedì - continua il presidente - sarà anche automatizzato il La Farina ex Fosso che, trovandosi al centro della città, risulta essere il più ambito. Ragion per cui, nel caso specifico, non sono previste ulteriori convenzioni. E' pensato come parcheggio "veloce" per agevolare i commercianti e i cittadini, che così hanno la possibilità di lasciare l'auto giusto per il tempo degli acquisti, senza congestionare gli spazi".