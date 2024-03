Rassegna stampa 20-03-2024 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Ponte sullo Stretto, tutte le tappe decisive da ora a giugno

Messina, ultimi permessi e due anni di lavori per il rilancio dell’ex lido di Mortelle

Messina, aggiudicata la gara di progettazione della piastra logistica portuale di S. Filippo

Il caso Croce a Messina: le dimissioni da consigliere diventano un giallo

Barcellona, la riattivazione della bretella sul Mela: finalmente accordo e tempi veloci

Nebrodi, l’Ast sospende le corse: denunce in vista

Patti, nuovo manto in erba allo stadio: partiti i lavori per la riqualificazione