Patti, nuovo manto in erba allo stadio: partiti i lavori per la riqualificazione

A poco più di un mese dalla stipula del contratto di appalto tra il Comune di Patti e l’impresa Tomasello Group, allo stadio comunale Gepy Faranda sono cominciati i lavori propedeutici alla posa del manto in erba sintetica nell’àmbito degli interventi di rigenerazione e completamento dell’impianto sportivo di Case Nuove Russo, affidati nell’agosto del 2023 per un importo complessivo di 571.157,35 euro.

L’intervento prevede, nello specifico, l’integrale rifacimento del manto erboso del rettangolo di gioco e del sottofondo esistente, con l’installazione di un nuovo manto in erba sintetica in linea con le indicazioni previste dalla normativa in vigore.

In capitolato anche la ristrutturazione, e l’adeguamento, dei bagni e delle docce per i diversamente abili, compreso l’integrale rifacimento di tutte le opere di rifiniture edili e degli impianti.

«Con le economie di spesa – riferisce l’esperto comunale allo sport Francesco Nardi - vorremmo anche procedere con la rigenerazione della pista di atletica che cinge il rettangolo di gioco. Abbiamo già rimosso il vecchio tappetino di gomma, ormai usurato dal tempo. L’obiettivo è di dotare l’impianto di una nuova pista a servizio dei tanti atleti che giornalmente si allenano all’interno dello stadio».

Concluso il primo lotto del progetto di riqualificazione, si passerà ai successivi step cercando di drenare risorse comunitarie per procedere all’adeguamento dell’impianto di illuminazione, all’installazione di nuovi infissi e alla sostituzione della rete idrica e dell’impianto elettrico.

«Riportare l’impianto sportivo al suo antico splendore è uno degli obiettivi più importanti dell’amministrazione comunale. Abbiamo rimodulato il progetto, inserendo - spiega Nardi - l’apposizione del manto in erba sintetica per rendere il terreno di gioco più affidabile. Sono centinaia i ragazzini, divisi in due scuole calcio, che frequentano la struttura giornalmente e l’opzione del sintetico consentirà agli atleti di affrontare le competizioni in modo ottimale durante tutto l’arco dell’anno, anche in condizioni meteo avverse».

Dopo circa quattro anni dalla concessione del mutuo da parte dell’Istituto per il Credito Sportivo, l’Ente di Palazzo dell’Aquila è dunque pronto a ridare una nuova veste all’impianto sportivo di Case Nuove Russo.