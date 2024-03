Messina, ancora un furto con scasso in un bar del centro: un video immortala l'autore. Indagini della polizia LE IMMAGINI

Furto nella notte in un bar del viale San Martino. Un giovane ha prima forzato l'ingresso del locale che sporge su via Santa Maria Alemanna e poi asportato il registratore di cassa, portandolo via come si vede dalle immagini. Magrissimo il bottino, visto che all'interno della casa c'erano solo spiccioli. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti sotto il coordinamento del dirigente Mario Venuto. Le forze dell'ordine stanno verificando le immagini di videosorveglianza del locale e dei negozi vicini, nelle quali si vedono il giovane con una tuta rossa forzare la porta e poi andare alla cassa. Si tratta dell'ennesimo caso di furto nei locali delle ultime settimane. Al centro delle indagini era finito uno spaccavetrine poi identificato e arrestato.