Messina, aggiudicata la gara di progettazione della piastra logistica portuale di S. Filippo

Sarà la Via Ingegneria srl di Roma a progettare la nuova piastra logistica di San Filippo, il vero retroporto di del nuovo scalo di Tremestieri.

A oltre 5 mesi dal bando, finalmente, Invitalia ha esitato, per conto dell’Autorità di Sistema, l’aggiudicazione della progettazione di fattibilità tecnica economica (il primo step utile per poi far partire l’appalto per la realizzazione vera e propria) per la cifra di 1.292.000 euro con un ribasso, rispetto alla base d’asta che era di poco superiore ai due milioni. A seguito dell’aggiudicazione, adesso l’ente di via Vittorio Emanuele, potrà far partire le verifiche precontrattuali e al massimo in due mesi far scattare la vera e propria progettazione. Da quel momento, in 4 mesi, il Pfte dovrà essere sarà pronto. In base al documento di indirizzo alla progettazione (firmato dal rup ing. Roberta De Clario, con il coordinamento del dirigente tecnico Massimiliano Maccarone) l’opera conclusa dovrà avere un valore di 62 milioni di euro. Ma per realizzare cosa? Le linee di intervento sono due ed è scattata una interessante joint venture fra Adsp e Comune. La location è un’area di circa 100mila metri quadri a valle dello svincolo di San Filippo al quale sarebbe collegata con un tunnel che passa sotto la statale. Il primo obiettivo è quello di creare spazi per il preimbarco dei mezzi pesanti. Il nuovo porto a sud è un progetto nato per far traghettare solo i mezzi pesanti, ma nel corso degli anni è diventato, il prossimo approdo anche per le auto con la rigenerazione della Rada San Francesco. Gli spazi della chiocciola e della banchina non sarebbero più sufficienti ad ospitare i picchi di traffico, specie quelli estivi. Per questo la piastra logistica potrebbe fungere da moderna area di stoccaggio per i mezzi durante l’attesa dell’imbarco alleggerendo l’autostrada.