Barcellona, la riattivazione della bretella sul Mela: finalmente accordo e tempi veloci

Presto la bretella potrebbe essere riaperta al transito e nel contempo i lavori per la ricostruzione del Ponte Mela ricevere un’accelerazione per essere completati entro il prossimo 5 settembre.

Raggiunto infatti nella mattinata di ieri, al termine di un intenso confronto al tavolo tecnico indetto dalla Stazione appaltante rappresentata, dall'Ufficio del Genio civile di Messina, un accordo di massima per la riattivazione del transito veicolare sulla cosiddetta “bretella”, la pista di emergenza realizzata alla foce del torrente Mela sul demanio marittimo su indicazione dell'Autorità di bacino della Regione. Infatti, non era mai accaduto fino a ieri che, alla riunione del Tavolo tecnico, oltre alla delegazione del Comune di Barcellona presieduta dal sindaco Pinuccio Calabrò e composta dagli assessori comunali Giuseppe Benvegna ai lavori pubblici e Salvatore Coppolino alla protezione civile, partecipassero anche i vertici della Città Metropolitana con il sindaco Federico Basile e il direttore generale di Palazzo dei Leoni Salvo Puccio e perfino i rappresentanti del Comune di Milazzo, con l'assessore ai trasporti e alla protezione civile Angelo Maimone con il comandante della polizia municipale Giacomo Villari.