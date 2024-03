Fine settimana ricco di sport e spettacolo a Brolo: al via il primo evento regionale dedicato al Parkour in Italia

Fine settimana ricco di sport e spettacolo a Brolo per il primo evento regionale dedicato al Parkour in Italia, organizzato dalla “Asd Olympic Brolo” e il comitato Regione Sicilia della Federazione Ginnastica d’Italia con il patrocinio del Comune e dell’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo.

Più di 100 i “traceurs”, i praticanti di questa disciplina sportiva, partecipanti a tante iniziative coordinate dal Team Italia, quali allenamenti collegiali, corsi di formazione, un festival per i bambini e il primo Campionato regionale individuale gold – categoria Allievi (8-12 anni) che ha visto salire sul podio, per la specialità “speed” femminile, le atlete: fascia A1, 1. Nicole Letizia, 2. Giulia Scardaci; A2, 1. Emma Tranchita, 2. Matilda Bonina, 3. Sophie Lenzo; A3, 1. Maria Manera. Per la maschile A1, 1. Giuseppe Spanò, 2. Yones Ricciardi, 3. Giovanni Scaffidi Chiarello; A2, 1. Maksym Bykovets, 2. Giuliano Anfuso, 3. Luigi Scalia; A3, 1. Alessandro Cipriano.

Per la specialità “freestyle” femminile, A1, 1. posto per Giulia Scardaci, 2. Nicole Letizia; A2, 1. Matilda Bonina, 2. Emma Tranchita, 3. Desirèe Laccoto; A3, 1. Maria Manera. Per la maschile A1, 1. Enea Giuffrida, 2. exaequo Yones Ricciardi e Giuseppe Spanò, 3. Giovanni Scaffidi Chiarello; A2, 1. Maksym Bykovets, 2. Luigi Scalia, 3. Giuliano Anfuso; A3, 1. Alessandro Cipriano. Ad affiancare i giudici nazionali, Roberto Carminucci e Marco Bisciaio, Isabella Nicotra e Paola Rifici.