Capo d’Orlando, le strade cittadine si rifanno il look: pietra di Mirto al posto dell’asfalto

La pavimentazione con pietra di Mirto sostituirà quella d’asfalto esistente in molti tratti di strada dell’isola pedonale di Capo d’Orlando.

La sostituzione è prevista nel nuovo progetto di riqualificazione approvato in questi giorni dalla Giunta municipale del sindaco Franco Ingrillì in modo da dare uniformità al salotto verde della città.

Attualmente la pavimentazione dell’isola pedonale è in alcuni tratti in pietra mentre in altri in asfalto. Il progetto, a firma del geometra Antonino Daniele Crascì dell’Ufficio Tecnico comunale (Rup l’architetto Maio Sidoti), prevede anche la rifunzionalizzazione di altre zone del centro città tramite, come si legge nella delibera, “il recupero di spazi inclusivi per giovani e anziani con abbattimento delle barriere architettoniche”.

È il caso della piazza Merendino, luogo storico per eccellenza della città perché ospita la prima chiesa di Capo d’Orlando, dedicata a Maria Santissima di Porto Salvo, la protettrice dei pescatori. Anche in questa piazza la pavimentazione sarà uniformata a quella dell’isola pedonale con la posa di lastre di pietra di Mirto. Cambierà pavimentazione e look anche la via Amendola, compresa tra la via Umberto e la Via Roma e la via Vittorio Emanuele, nel tratto di Palazzo Europa.

Il progetto che è stato già presentato per il finanziamento, fondi “Pnrr”, ha una stima di spesa di 2.435.000 euro e prevede anche, come si legge nell’elaborato, «la collocazione di elementi di arredo urbano e della pubblica illuminazione tali da rendere omogenea l’immagine del contesto di che trattasi e confermare la centralità dell’esistente isola pedonale che si caratterizza come un vasto unicum centro commerciale all’aperto».

Finalmente zone della città che sembravano dimenticate, come la piazza Merendino, ritorneranno all’antico splendore.