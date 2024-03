A Messina l'Amam alla ricerca di pozzi e sorgenti d'acqua: l'appello ai cittadini

Torna in auge “L’acqua cerca l'Amam”, il progetto lanciato nel 2019 dall’Azienda, in cui si sostanzia la partecipazione dei cittadini nella ricerca di nuove fonti di approvvigionamento, per incrementare la quantità di risorsa idrica a disposizione dell’intera collettività, step essenziale del più vasto progetto di dare acqua 24 ore al giorno a tutti gli utenti. Per questo, nel rispetto degli obiettivi prioritari definiti nel Piano Triennale 2024-26, Amam ripropone la manifestazione d’interesse aperta a tutti, senza scadenza, per segnalare l’esistenza di pozzi, sorgenti e/o falde di acqua da sfruttare come risorsa idropotabile al servizio della rete idrica. Partecipare è semplicissimo. Ciascun cittadino che sia a conoscenza dell’esistenza di un pozzo, di una vena d’acqua nel proprio terreno o in un terreno localizzato, potrà darne comunicazione alla casella di posta elettronica [email protected] dedicata al progetto, indicando innanzitutto:

✓ LUOGO in cui è situato (ivi comprese le caratteristiche: es. campagna, montagna, terreno impervio, etc.);

✓ TIPOLOGIA di vena acquifera;

✓ TITOLARITA’ ovvero, se sia o meno PROPRIETARIO o con altro titolo di disponibilità;

✓ RECAPITO TELEFONICO per il contatto da parte di un tecnico di AMAM, ed ogni altra notizia utile a giudizio di chi segnala (eventuali analisi già condotte sulla potabilità, da quanto tempo esiste, la portata, piante e cartografie, estremi di provvedimenti autorizzativi, etc.).