Tortorici e Montalbano dopo l’operazione antimafia «Grazie magistrati e forze dell’ordine»

Due lettere. Per pronunciare un “no” chiaro e netto contro la mafia dei pascoli. Due lettere inviate a magistrati e forze dell’ordine per ringraziarli all’indomani della recente maxi operazione “Nebrodi 2”, che segue quella del 2020 ed ha al centro sempre le truffe in agricoltura dei gruppi mafiosi tortoriciani e nebroidei. L’hanno inviata nei giorni scorsi i sindaci di Tortorici e Montalbano Elicona, Carmelo Rizzo Nervo e Nino Todaro.

«Mi faccio l'obbligo di esprimere un forte plauso ai magistrati e a tutte le forze dell'ordine che con le loro incessanti attività - scrive tra l’altro il sindaco Rizzo Nervo -, hanno reso possibile la operazione “Nebrodi 2” effettuata il 6 febbraio 2024 e conclusa con 21 indagati in carcere, 14 ai domiciliari 14 misure interdittive oltre il sequestro di 14 titoli tossici dell'Agea. Con questa operazione è stato assestato un altro pesante colpo alla riemersa mafia dei pascoli e delle truffe agricole, come illustrato il 7 febbraio dal procuratore aggiunto di Messina Vito di Giorgio nella conferenza stampa tenuta nei locali della stazione dei Carabinieri di Tortorici; espressione di vera, concreta e benaccetta presenza dello Stato sul territorio. Questo intervento, in prosecuzione di quello del 2020, scardina ulteriormente la pressione mafiosa non solo su Tortorici ma sull’intero comprensorio nebroideo».