No all’abusivismo, Milazzo liberata dai cartelloni fuori legge

Via tutti i cartelloni abusivi che da tempo invadono diverse zone della città rappresentando anche un pericolo per la viabilità.

Lo ha reso noto l’assessore ai lavori pubblici del Comune Santi Romagnolo che ha annunciato la rimozione della cartellonistica pubblicitaria abusiva «che porterà al ripristino della legalità violata, restituendo al tempo stesso ulteriore decoro urbano alla città». Da alcuni giorni una impresa specializzata sta procedendo alla rimozione di circa una decina di impianti, tutti abusivi. Gli interventi procederanno nei prossimi giorni in altre zone della città, per garantire una maggiore sicurezza stradale ed un deterrente a questa grave forma di abusivismo. Alla base c’è un problema legato all’assenza di norme su cui l’attuale amministrazione sta correndo ai ripari . Sino ad ora, come si evince dai dati e dagli interventi di rimozione in programma, gli operatori del settore agiscono liberamente, decidendo in autonomia dove collocare un impianto pubblicitario, violando anche le norme del codice della strada.