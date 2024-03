Miglioramento dei servizi di pulizia nel cimitero e lungo l’intero litorale di Barcellona

Il cimitero sta rapidamente tornando ad essere accogliente per i suoi quotidiani visitatori e anche adeguatamente curato.

Dopo un mese di disagi per i visitatori, durante il quale la manutenzione e gli interventi di pulizia sono proceduti a singhiozzo, le rimostranze di numerosi cittadini hanno pungolato l’amministrazione comunale ed in particolare l’assessore Nicola Barbera, che della cura del cimitero ha fatto uno dei cavalli di battaglia del suo mandato: «A nome dell’amministrazione comunale desidero scusarmi per i disservizi delle ultime settimane, ma abbiamo mantenuto l’impegno di restituire rapidamente decoro al cimitero. Siamo determinati a far bene anche in futuro».

Negli ultimi giorni, intanto, gli operai della Dusty hanno passato al setaccio l’intero litorale barcellonese, da Cicerata alla passeggiata a mare di Spinesante, passando per la Piazza delle Ancore di Calderà: «La bella stagione incombe – continua l’assessore Barbera – e desideriamo consentire ai barcellonesi di recarsi al mare in assoluta tranquillità, in un ambiente pulito e sicuro. La Dusty sta lavorando bene e desidero ringraziare la ditta Verde Dinamico che, in adozione partecipata con il Comune di Barcellona, si è fatta carico della manutenzione degli spazi verdi. La convenzione sarà attiva ancora per un anno ed i risultati sono lusinghieri».