Messina, i retroscena dell'arresto di Maurizio Croce: il Rolex, il campo da golf e il negozio...

Quando Maurizio Croce si candidò a sindaco, nel giugno del 2022, l’inchiesta che parecchio tempo dopo l’avrebbe messo nei guai era già stata aperta. Ma lui non lo sapeva. Il primo atto ispettivo della Finanza nel cantiere di Bisconte-Cataratti, quello della “truffa dei pali”, gestito dall’Ufficio regionale del dissesto idrogeologico che Croce dirigeva, sfociò in una prima informativa nell’ottobre del 2021. Ed era frutto di un decreto della Prefettura di Messina datato ancora prima, del 3 novembre del 2020.

Anche l’inchiesta che lo ha travolto insieme ad altri otto indagati è datata 2021. E sempre per mettere ordine nelle date di un’indagine che a quanto pare non è affatto conclusa, il primo vero bagliore visibile è stato l’interrogatorio dell’imprenditore etneo coinvolto, Giuseppe Capizzi, la cui ditta si aggiudicò l’appalto per la palificata di Bisconte-Cataratti che ha reso in due atti con i magistrati di Messina e gli investigatori del Gico della Guardia di Finanza il 12 ottobre del 2022 e il 16 novembre dello stesso anno.

Cosa raccontò Capizzi ai magistrati e ai finanzieri? Come spiega la stessa gip Arianna Raffa nella sua ordinanza di custodia, particolari non tanto sulla fase genetica dell’appalto, ma sulla fase dell’esecuzione. E soprattutto che la situazione cambiò completamente quando accettò di annullare le cosiddette “riserve” che come ditta aveva formulato perché rispetto al progetto aveva trovato parecchie difficoltà operative sullo stato dei luoghi che non gli consentivano di andare avanti nell’opera. Croce e Capizzi s’incontrarono, il primo chiese espressamente a Capizzi di annullare tutte le riserve scritte che aveva formulato, l’imprenditore emise un nuovo Sal (il cosiddetto certificato di “Stato avanzamento lavori”) senza alcuna riserva, e da quel momento si cambiò completamente registro. Cominciò insomma una nuova era di pacificazione e di rapporti cordiali.

La prima “cortesia” che Capizzi ha raccontato d’aver fatto a Croce nei suoi interrogatori è quella del famigerato Rolex Daytona da regalare all’ex direttore dell’Arpa Sicilia, nonché gestore del negozio d’abbigliamento “Salotto” di Messina, Francesco Vazzana, l’altro indagato principale dell’inchiesta e considerato dai magistrati “uomo di fiducia” di Croce. Richiesta esaudita da Capizzi che con una serie di operazione economiche e alcuni mediatori acquista un Rolex Daytona per 22mila e 350 euro, che viene “donato” nel giugno del 2021.