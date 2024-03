Messina, folle corsa di cavalli a San Filippo: quattro denunce VIDEO

Attorno alle 4:30 di ieri, una carovana di circa un centinaio di scooter ha invaso via degli Agrumi, nel Rione San Filippo , mentre una folla di persone, inclusi donne e bambini, si è radunata lungo la strada per assistere alla gara, incoraggiando i cavalli lungo il percorso mare-monte.

L'intervento della Polizia ha causato una fuga generale, specialmente degli scooter che, durante la corsa, hanno continuamente affiancato i cavalli a velocità sostenuta, suonando i clacson senza tregua.

Gli agenti hanno identificato i partecipanti e i proprietari dei cavalli, tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Messina per aver organizzato attivamente la competizione clandestina, mettendo a rischio l'incolumità degli animali. I cavalli sono stati sequestrati e affidati a un maneggio sotto custodia giudiziaria.

Il personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, su richiesta della Questura, ha effettuato prelievi di campioni di sangue su entrambi gli animali per ulteriori analisi antidoping.

Si precisa che sono state attivate le procedure per applicare misure di prevenzione personale da parte della Questura, e i responsabili saranno sanzionati in base al Codice della Strada per aver messo in pericolo la sicurezza stradale.