Interventi sull'acquedotto, a Messina erogazione interrotta da stamani

Disco verde, stamani, al quarto step nell’ambito del cronoprogramma delle opere per la mitigazione delle vulnerabilità dell’acquedotto Fiumefreddo. Il via alle 7, per la durata di 24 ore, con la conseguente interruzione idrica in città e la ripresa a pieno regime dell’erogazione di acqua nella giornata di domenica prossima. Ad illustrare i dettagli tecnici e il piano operativo sono stati, mercoledì scorso, il sindaco Federico Basile e la presidente di Amam Loredana Bonasera, con gli assessori comunali Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, i componenti del Cda della società con quartier generale a Ritiro Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale della spa Pierfrancesco Donato.

La quarta tranche di lavori su un totale di cinque «procede secondo un range di assoluta normalità», ha sottolineato il sindaco Basile. Nel corso di questo step saranno recuperati i due interventi non effettuati nella fase dello scorso mese di febbraio, in modo da completare l’attività come da tabella di marcia, con il conforto delle condizioni meteo ottimali che non dovrebbero interferire con il buon proseguimento delle operazioni. Come di consueto, il supporto alla cittadina è garantito dal Coc, il Centro operativo comunale in prima linea nel fronteggiare gli eventuali disagi determinati dallo stop all’approvvigionamento. Pertanto, questa struttura è attiva a partire dalle 8 di oggi e dalle 7, invece, nelle giornate di domani e domenica, sino alle 24.

Dal punto di vista tecnico, come spiegato dalla presidente Bonasera nel corso della riunione a Palazzo Zanca con gli operatori della comunicazione, due gli interventi di rilievo, a Roccalumera e Tremestieri, e sette le operazioni che riguarderanno la sostituzione di scarichi e sfiati in aree ricadenti nei comuni di Calatabiano, Letojanni e Messina, in vista dell’ultimo distacco di questo percorso/progetto fissato come da cronoprogramma il 5 aprile prossimo.