Ospedale di Sant'Agata Militello, subito un vertice sulle maggiori criticità

Un coro sostanzialmente unanime di richieste avanzate al direttore Cuccì, una lunga lista di criticità, necessità ed urgenze che ricalcano le ormai “note” problematiche del vasto bacino degli oltre ottantamila utenti dei Nebrodi, privato progressivamente ed inesorabilmente nel tempo dei servizi di assistenza sanitaria e tutela della salute, anche i più essenziali. Dai reparti chiusi o di fatto ridotti ormai al lumicino, tanto in termini di personale medico e sanitario quanto per dotazione strutturale insufficiente, dalle sofferenze dell’emergenza urgenza ai buchi nei servizi territoriali sino alle gravissime carenze nel servizio del 118 soprattutto per i centri più difficili da raggiungere, il dossier consegnato nelle mani del prossimo direttore generale dell’azienda sanitaria provinciale è particolarmente corposo e scottante.

Rassicurazioni ed impegni non bastano più ad un territorio deluso, avvilito ed impoverito di continuo nella garanzia del diritto più essenziale e fondamentale quale quello alla salute. Ciò che serve sono adesso risposte concrete e tempi certi. Lo hanno ribadito sindaci ed operatori sanitari dei Nebrodi di fronte al neo commissario straordinario dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì , il cui tour conoscitivo nelle strutture del territorio ha fatto tappa all’ospedale di Sant’Agata Militello, tra i presidi storicamente al centro del dibattito e delle polemiche più aspre, a livello istituzionale e politico, per la continua depauperazione subita. All’incontro erano presenti responsabili e dirigenti medici dei reparti ospedalieri, con in testa il direttore del presidio Nino Giallanza, la dirigente del distretto sanitario Rosalia Caranna, sindaci ed amministratori dei 18 comuni dell’hinterland di riferimento.

«L’ospedale di Sant’Agata è già oggetto di tutta una serie di interventi strutturali molto importanti per cui l’Asp sta investendo molto in termini economici per poter rendere questo ospedale un punto di riferimento dell’area nebroidea», ha detto Cuccì. Confermata l’ormai prossima attivazione del nuovo pronto soccorso che nel giro di un mese e mezzo dovrebbe finalmente essere trasferito nei locali di recente ristrutturazione ed adeguamento per la cui ultimazione mancano soltanto alcuni collegamenti impiantistici. «Le criticità in questo così come in altri presidi sono legate fondamentalmente alla carenza di personale per cui stiamo avviando le attività di reclutamento, a tempo indeterminato e determinato, utilizzando anche le graduatorie degli specializzandi – ha proseguito Cucì –. Da parte dell’Asp c’è comunque la volontà di mantenere questo presidio nella sua piena efficienza».

Il commissario straordinario, rispondendo alle sollecitazioni di sindaci ed operatori sanitari stessi, ha poi garantito l’apertura di un tavolo tecnico già a partire dai prossimi giorni per affrontare le problematiche più urgenti, a cominciare dall’impellente bisogno di implementare gli specialisti in dotazione in cardiologia ed anestesia. Sul bando aperto per l’esternalizzazione di alcune attività chirurgiche e ambulatoriali, Cuccì ha poi sottolineato piena condivisione della logica di servizio pubblico ma che in atto, «non essendoci alternative diverse bisogna ricorrere alle partnership che garantiranno servizi in questo momento mancanti». Sulle attività territoriale, infine, «ingenti interventi con i fondi del “Pnrr” sulle strutture del distretto sanitario per cui saremo in condizione in breve tempo di bandire concorsi per i medici dei servizi territoriali».