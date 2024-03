Tutta la comunità di Roccalumera è a lutto per la morte di Simona Sturiale, una ragazza di ventisette anni deceduta al Policlinico di Messina. La giovane era stata ricoverata e poi sottoposta a un delicato intervento chirurgico, che era andato bene, ma sarebbero sopraggiunte delle complicazioni che non le hanno lasciato scampo. Il sindaco del comune di Roccalumera ha proclamato il lutto cittadino per domani, 14 marzo.

