Messina, via Arte della Stampa trasformata in discarica a cielo aperto

Via Arte della Stampa, nel cuore di Messina, è uno dei simboli di abbandono e di mancata cura del territorio urbano. A pochi passi dalla trafficata rotatoria del viale Europa, proprio dietro Collereale e vicino all'ospedale Piemonte, questa strada è spesso trasformata in una discarica a cielo aperto, sotto gli occhi increduli dei residenti.

Spesso cumuli di rifiuti di ogni tipo vengono abbandonati lungo la strada, creando non solo un problema estetico ma anche un potenziale rischio per la salute pubblica. Nonostante gli sforzi periodici per ripulire l'area, la spazzatura ricompare con un tempismo quasi imbarazzante, come se l'opera di pulizia fosse solo un invito a riempire nuovamente lo spazio liberato.

Di fronte a questa situazione, i rappresentanti della circoscrizione locale hanno più volte sollevato la questione, chiedendo interventi che possano arginare il fenomeno. Tra le proposte avanzate, l'installazione di telecamere di sorveglianza per identificare e sanzionare i trasgressori, e l'aggiunta di un lampione per migliorare l'illuminazione notturna dell'area, rendendola meno "attrattiva" per coloro che scelgono di abbandonare i propri rifiuti nell'ombra.