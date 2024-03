Messina, un parcheggio al PalAntonello? La sosta interna va all'Atm con tariffe differenziate

Ha ospitato di tutto, ma mai è stato un vero parcheggio. Adesso potrebbe tornare alla sua originaria funzione e, vista la posizione, può ingolosire e non poco. Parliamo dell’area sotterranea del PalAntonello, uno spazio con 41 stalli, non tantissimi, o comunque non quanti ne servirebbero in quella zona, ma pur sempre una risorsa tutt’altro che da disprezzare.

Con una proposta di delibera formulata dall’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, il parcheggio è stato affidato all’Atm che quindi arricchisce il proprio “portafogli” di spazi per la sosta che già comprende tutti gli altri parcheggi coperti, quelli di interscambio già completati oltre agli stalli blu delle zone a pagamento. Nella delibera sono già contenuti alcuni dei parametri con cui dovrà essere utilizzato lo spazio. Il riferimento è ad un passaggio del regolamento comunale per l’utilizzo dello stesso immobile che stabilisce che “in occasione di eventi la destinazione del garage di pertinenza del Palacultura deve essere destinata anche ad uso parcheggi per portatori di handicap, fragili e testimonial di rilevanza socio – culturale per la manifestazione”. Un legittimo diritto di prelazione che Atm dovrà rispettare pur tenendo conto, per il resto dei posti e dei giorni, che andranno fatte alcune valutazioni per il migliori uso possibile di quei 41 posti.