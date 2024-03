Recupero del fronte mare: così si riconquista l’anima di Messina

Un’Amministrazione comunale lascia il segno, nella storia di una città, se è in grado di progettare, costruire e realizzare qualcosa che appartiene davvero al proprio programma elettorale e che altri non hanno pensato o fatto. È la premessa per entrare subito in tema, grazie anche allo spunto offerto da una riflessione firmata dall’avv. Giuseppe Laface, già assessore provinciale, in due occasioni commissario straordinario dell’Iacp, consulente della Regione per le infrastrutture e l’Area dello Stretto. Vediamo cosa scrive Laface.

«In questa domenica di scirocco – uno degli elementi naturali dello Stretto di Messina al pari del suo panorama –, prendo spunto dall’articolo pubblicato dalla Gazzetta del Sud che parla dell’enorme “piazza” che giorno dopo giorno tanti messinesi stanno riscoprendo nell’area emersa dopo le demolizioni tra la Dogana (meglio sarebbe dire il luogo dove sorgeva il Palazzo Reale di Messina, definito una delle più maestose dimore reali della Sicilia) e la Stazione marittima. L’appetito vien mangiando è il leit motiv di Domenico Bertè nell’articolo. Concordo! I messinesi, da qualche anno, stanno riscoprendo il piacere di vedere qualcosa che prima rimaneva nascosto, oppresso dalla bruttura, oppresso dal cemento e dalla smania di costruire ed occupare ogni spazio. È il tempo del togliere ed è una scoperta fantastica.