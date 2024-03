La vergogna al Pronto soccorso del Policlinico di Messina, servono altri 8 mesi di lavori

Le pareti di legno pressato che circondano il cantiere sono consumante dalla pioggia e dal sole e cigolano a tratti per il vento. Perfino la tabella dei lavori appesa all’esterno è consunta, è diventata quasi illeggibile. Del resto sono lì dal dicembre del 2020, quando s’è aperto il cantiere del pronto soccorso generale al Padiglione F del Policlinico. Anche l’azzurro dell’ingresso s’è sbiadito battuto dal sole e dalla pioggia di questi anni, dovranno ridipingerlo sicuramente.

Erano tempi di covid, tutto avrebbe dovuto viaggiare alla velocità della luce. E invece siamo ancora qui a visitare un luogo che quantomeno negli ultimi mesi è stato il classico cantiere abbandonato, senza nemmeno un operaio ad aggirarsi tra questi corridoi pieni di materiale accatastato e qualche struttura medica già montata e irrimediabilmente ancora imballata nel cellophane impolverato.

La scandalosa domanda, che ormai ripetiamo su questo giornale da quel dicembre del 2020, è sempre la stessa: quando sarà pronto il pronto soccorso generale al padiglione F del Policlinico di Messina, una delle più importanti strutture sanitarie del Meridione d’Italia, che serve una platea vastissima tra Calabria e Sicilia? Stando alle ultime stime, ma stavolta dovrebbe essere finalmente una previsione certa, ci vorranno altri otto mesi tra la riconsegna del cantiere al Policlinico e i collaudi di tutti i macchinari. Altri otto mesi. Quindi se tutto va per il verso giusto il nuovo pronto soccorso generale potrebbe riaprire i battenti sostanzialmente nel dicembre di quest’anno, a quattro anni esatti dall’inizio dei lavori. Un tempo infinito e clamorosamente eccessivo.

Al Policlinico è arrivato da poco un nuovo manager, Giorgio Santonocito, che sta lavorando insieme alla nuova rettrice Giovanna Spatari e ha ripreso in mano tutto dopo alcuni mesi di paralisi. Ha pagato una sostanziosa tranche economica di 840mila euro alla Leil Costruzioni di Partinico, che è la ditta consorziata che sta gestendo l’appalto, consorziata con il Consorzio stabile Costruendo srl di Brescia. Ora non è più la Regione ad occuparsi del cantiere, lo fa “in proprio” il Policlinico.

