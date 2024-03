Messina, il parcheggio adiacente all'istituto di Cristo Re: un campo da "guerra", servono interventi

La necessità degli interventi di pulizia e manutenzione, avviati giorni fa nel parcheggio adiacente l'Istituto Antoniano di Cristo Re, si avvertiva da tempo. Un'ampia area di sosta molto usata anche dai visitatori che ha assunto l'aspetto di un campo di guerra per la presenza di grosse buche, assenza di asfalto, degrado, materiali abbandonati. I recenti lavori di scavo per il passaggio della fibra ottica e il transito continuo di automezzi, soprattutto quelli pesanti di fornitori o ditte che arrivano con i camion, purtroppo hanno contribuito a danneggiarlo ulteriormente. La riqualificazione non era più rinviabile ed è già iniziata partendo dalle opere di pulizia. Il primo step riguarda decespugliamento, raccolta e smaltimento di rifiuti e materiali lasciati a deposito.

In seconda battuta si proseguirà con il rifacimento dell'asfalto e la pavimentazione. Lo spiazzo privato dei Padri Rogazionisti presto tornerà decoroso. Lo assicura padre Adriano Inguscio che da un anno ricopre l'incarico di direttore dell'istituto religioso. "Servono risorse e tempo - afferma - ma abbiamo in programma di fare tutto al più presto. Chiediamo solo di avere pazienza a chi viene da fuori. Ci teniamo alla decorosità degli spazi esterni, la cura dei giardini che manteniamo ordinati e vengono costantemente abbelliti, la pulizia dei campetti. Riuscire a riqualificare il parcheggio e renderlo nuovamente dignitoso è nei nostri programmi con o senza lamentale". Il parcheggio è un punto di riferimento anche per la clientela del mercatino alimentare di Campagna Amica aperto ogni sabato mattina (9-13) su un lato del piazzale Cristo Re. I problemi di accessibilità- spiega Salvatore Rizzo di Coldiretti anche coordinatore provinciale di Campagna Amica - non riguardano i nostri operatori commerciali dislocati nella parte buona del piazzale, ben pavimentata e pulita. Le difficoltà non riguardano noi ma i clienti che usufruiscono del parcheggio interno". Secondo alcune segnalazioni, in particolare quando piove la formazione di grandi pozzanghere renderebbe quasi proibitiva la sosta.