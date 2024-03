Messina, ai parcheggi sulla litoranea nord... ci pensa Croce

Una volta tanto, la curiosità prima della notizia. L’incontro fra Maurizio Croce, soggetto attuatore del commissario per l’emergenza idrogeologica, e il sindaco di Messina Federico Basile e il dg Salvo Puccio è avvenuto mentre stava per iniziare la seduta in Consiglio sulla incompatibilità per ineleggibilità sopravvenuta dello stesso Croce, poi finita con una “bocciatura” della procedura. Il meeting palermitano, però, non aveva finalità politiche ma, più concretamente opere cittadine.

Nella fattispecie quella che riguarda il ripristino dei tre parcheggi della litoranea fra Paradiso e Contemplazione che sono chiusi da un anno e mezzo per cedimenti che ne hanno consigliato l’inibizione assoluta. Spazi preziosi per la sosta delle auto di chi abita lungo la riviera e non ha parcheggi interni e ancora più preziosi, nella stagione estiva, per i bagnanti a caccia di un posto, prima per la loro auto e poi in un lido.

«Ad aprile dovrebbero iniziare i lavori definitivi per il ripristino dei tre parcheggi – dice Maurizio Croce – e saranno in carico all’ufficio del Commissario per l’emergenza idrogeologica».