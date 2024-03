Erosione costiera a Messina: affidati i lavori di ripristino all'Annunziata

C’è una fetta di territorio cittadino che continua a crollare sotto l’incedere delle mareggiate. L’erosione costiera si presenta con puntualità alle spalle di Villa Sabin e a fianco dell’ex Baby Park, divorando l’area adibita a parcheggi e costituendo pericoli per la pubblica incolumità. La buona notizia è che l’appalto volto ad arginare il fenomeno e cambiare lo stato delle cose – gestito dall’Autorità di sistema portuale dello Stretto – è approdato a uno step fondamentale: con decreto del commissario straordinario Antonio Ranieri, aggiudicata la procedura per l’affidamento dei lavori di protezione del promontorio attiguo alla foce del torrente Annunziata e riqualificazione delle aree limitrofe. Incaricata la ditta Meridiana Costruzioni Generali srl, che su un importo a base d’asta di 2.196.058,690 euro, ha offerto un ribasso del 31,333% corrispondente a 1.507.967,621 euro, a cui ne vanno aggiunti 24.380,700 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi 1.532.348,321 euro. Espletata la parte burocratico-amministrativa, si potrà adesso impiantare il cantiere e avviare l’appalto.