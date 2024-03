Altro contenzioso alle porte nella Perla dello Jonio: ora tocca a “Taormina Arte”

Si profila un nuovo contenzioso al Comune di Taormina contro un avversario finito sin dall’inizio della legislatura nel mirino della nuova Amministrazione targata Cateno De Luca.

La Giunta ha infatti autorizzato il sindaco ad agire in giudizio contro la Fondazione Taormina Arte per ottenere il rilascio dell'ex pretura, immobile comunale sul corso Umberto I concesso in comodato d’uso gratuito nel 2019 al cui interno è stata realizzata la Casa del Cinema, ed è stato affidato l’incarico all'avv. Davide La Rosa, per una spesa di 4.440 euro, visto che le reiterate diffide notificate al detentore non hanno avuto esito positivo.

Lo scorso giugno De Luca, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione di Taormina Arte, aveva risolto la convenzione siglata tra il Comune e la Fondazione e aveva trasmesso il provvedimento alla Giunta comunale, che ne aveva preso atto per acquisire nuovamente la disponibilità dell’immobile, che però non è mai stato rilasciato. Così il 13 febbraio il segretario generale Giuseppe Bartorilla ha inviato una nuova diffida, inoltrata per conoscenza anche all’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.