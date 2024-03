La morte di Ayman Serti a Merì, chiesta l'archiviazione: secondo la Procura si è suicidato

Il Procuratore di Barcellona Giuseppe Verzera e la sostituta Dora Esposito hanno chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Ayman Serti, il sedicenne di origine marocchino il cui corpo fu trovato semicarbonizzato il 16 febbraio dell'anno scorso nel piazzale “Italia 90” di Merì.

Secondo la Procura il ragazzino si suicidò come dimostrerebbero gli elementi in mano agli inquirenti. In particolare le immagini di una telecamera che lo immortala mentre quella sera da solo si avvia verso il piazzale con in mano una bottiglia di liquido infiammabile. La famiglia però non ha mai creduto alla tesi del suicidio e ha chiesto che si continui ad indagare.