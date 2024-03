Il caso del detenuto di Barcellona in coma, la Sorveglianza: "Non ci sono elementi per valutazioni negative"

Ne consegue che l'avv. Silvestro, che ha formulato valutazioni negative in relazione all'attività del Tribunale di Sorveglianza di Messina, non é a conoscenza degli atti e pertanto non possiede elementi sui quali basare il giudizio formulato sulla decisione ritenuta connotata da "mera superficialità" . Si rappresenta, comunque, per opportuna conoscenza, che il provvedimento non è stato impugnato dalle parti legittimate, che quindi hanno ritenuto di condividerlo, e che il detenuto ha un fine pena al 25.3.2024".

In riferimento all'articolo "Detenuto del carcere di Barcellona ingoia tre lamette, è in coma al Policlinico di Messina" la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Messina, Francesca Arrigo a precisazione afferma che "L'avv. Salvatore Silvestro, indicato nell'articolo quale difensore del detenuto che ha tentato il suicidio, non risulta essere tale dalla disamina degli atti del procedimento innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Messina, atteso che unico difensore è invece l'avv. Cinzia Panebianco .

La replica dell'avvocato Silvestro

E in relazione a questa nota riceviamo e pubblichiamo una ulteriore nota, inviataci dall'avv. Salvatore Silvestro: "In effetti il difensore formalmente nominato nel procedimento di sorveglianza concluso con l’ordinanza di rigetto è l’avv. Cinzia Panebianco. Come ho subito rappresentato sono stato officiato del mandato difensivo dalla Signora C. G., sorella del condannato, che ha avvertito l’esigenza e la necessità di capire come sia potuto accadere ciò che è accaduto, verificando le eventuali relative responsabilità, in un contesto in cui il C. versava e versa in stato di coma. Dopo aver letto gli atti evidenzio infine che il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza è stato determinato dalla nota redatta dal dirigente sanitario della casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto".