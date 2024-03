Fondazione Lucifero di Milazzo, vertici CdA ascoltati in commissione Antimafia

Ieri mattina il presidente della Fondazione Lucifero, Franco Scicolone e il consigliere Gioacchino Puglisi sono stati ascoltati a Palermo dalla Commissione regionale antimafia. Erano stati loro stessi, lo scorso 7 febbraio a chiudere l’audizione alla commissione presieduta dall’on. Antonino Cracolici, Poco più di un’ora di colloquio nel corso della quale i due componenti del Cda dell’Ipab milazzese hanno esposto ai deputati presenti (Bernadette Grasso, Roberta Schillaci, Giovanni Burtone, Jose Marano e Sebastiano Venezia) alcune questioni legate alla gestione dell’ente morale di Capo Milazzo, producendo anche dei documenti che sono stati lasciati alla presidenza della commissione.

Come avviene in questi casi, massimo il riserbo sul contenuto della discussione anche se la circostanza che a chiedere l’audizione siano stati gli stessi consiglieri, induce a ritenere che l’obiettivo è fare chiarezza sui tanti corto circuiti che da tempo si registrano all’interno della Fondazione. «Abbiamo rappresentato la situazione – ha detto Scicolone – e ora attendiamo i riscontri che verranno da parte della Commissione che con grande attenzione ed interesse ci ha ascoltati. Ringrazio anche il presidente Cracolici per aver accolto in tempi celeri la nostra richiesta di incontro. Confermo che abbiamo lasciato della documentazione che noi abbiamo ritenuto importante fosse da loro vagliata».