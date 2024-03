Messina, gli interventi alla condotta: i lavori del Pnrr partiranno dal quartiere Americano

L’incontro di ieri per la presentazione della rinnovata Carta dei Servizi è stata l’occasione per approfondire anche i temi più immediati delle prossime opere in cantiere. Intanto, va ricordato come il 15 marzo è previsto il quarto e penultimo distacco programmato per 24 ore dell’acqua per consentire le lavorazioni sull’acquedotto Fiumefreddo. Ma come al solito l’ultima parola sarà quella delle previsioni meteo.

Ma la vera novità è un’altra. Dalla prossima settimana dovrebbero scattare i cantieri del grande progetto del Pnrr che riguarda “la razionalizzazione, l’efficientamento e la riduzione delle perdite delle reti idriche interne di Messina” e che vale la bellezza di 17,2 milioni di euro divisi su due fronti, quello nord e quello sud della città.

L’Amam e la ditta che se ne occuperà hanno stilato un primo cronoprogramma che sarà confermato nelle prossime giornate. Per la zona sud della città l’avvio è atteso nel “quartiere americano”, quindi nell’area a monte del viale San Martino e delimitata dal viale Europa. Interessate per esempio le vie Lazio, Napoli e Roma. Nella zona nord, l’avvio dovrebbe avvenire nel reticolo di strade che c’è fra la via Garibaldi e il viale della Libertà e quindi a cavallo della via Boner.