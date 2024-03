Messina, cinque fratelli meticci abbandonati fuori dal canile Millemusi

Crescono a vista d’occhio Principe, Pisolo, Big, Girandolina e Tami, detti i “Valentini”. Sono cinque fratelli meticci, tre maschi e due femmine, nati dalla stessa cucciolata e abbandonati nel giorno di San Valentino. Questa settimana compiranno un mese di vita.

Avevano solo cinque giorni, quando il 14 febbraio (da qui il nomignolo “Valentini”), sono stati lasciati fuori dal canile Millemusi a Portella Castanea. Erano stati riposti dentro uno scatolone e lasciati davanti al cancello.

Un gesto di crudeltà sempre, ma reso ancora più brutale e amaro poiché consumato in un giorno in cui dovrebbe trionfare solo l'amore. Un gesto che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze come spesso ha la pratica dell’abbandono in autostrada o in luoghi isolati.

In virtù di questa infelice coincidenza, i cinque meticci sono ribattezzati i "Valentini" dal personale e dai volontari del canile gestito dalla Lega nazionale del cane di Messina.