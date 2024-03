Messina, pronto un poker di parcheggi

Quattro parcheggi, tutti strategici, tutti parecchio grandi, tutti da inserire nel sistema di mobilità della città. Qualcuno è già utilizzato, anche se ancora non ancora formalmente. Altri destano curiosità e saranno una opportunità da scoprire.

Entro i prossimi 40 o 50 giorni saranno aperti all’utilizzo e consegnati all’Atm per la gestione quattro aree in cui potranno trovare posto quasi 700 auto. L’ex Gazometro e quello di viale Stagno d’Alcontres al Papardo, sono parcheggi completamente nuovi e rappresentano un’addizione agli spazi di sosta della città. In via Campo delle Vettovaglie e alla Palmara, c’erano già dei parcheggi ma ora sono stati ammodernati, messi a sistema e riorganizzati. «I lavori sono presso che conclusi e solo alcuni passaggi amministrativi ci dividono dall’apertura – ha detto l’assessore Salvatore Mondello – . Fra marzo a aprile li apriremo tutti». Fino al 31 marzo, dopo la seconda proroga, è prevista la gratuità della sosta. Ma dopo? «Introdurremo il pagamento pian piano» assicura il vicesindaco, dopo che da venerdì scorso è stata riaperta la cassa, questa volta automatica, del “sotterraneo” di Villa Dante.